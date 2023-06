Ces dessins d’élèves pour illustrer les couvertures des journaux de classe: un concours organisé par la Ville de Charleroi, parrainé par le Musée des Beaux-Arts

La thématique choisie cette année « Mon imaginaire à la façon de Mig Quinet » et plus particulièrement l’exploration de l’art abstrait a été définie avec le Musée des Beaux-Arts qui parraine cette édition. Les lauréats sont Briséis Volkaert de l’école de communale des Coquelicots à Goutroux pour le primaire et Aerith Dumont du CECS La Garenne pour le secondaire. Lire aussi Fenêtres bloquées, température à 29 degrés dès le matin en classe: les petits écoliers de Lodelinsart-Ouest souffrent de la chaleur, «cela devient très pénible pour tous ces petits bouts» Ce sujet de dessin encourage la créativité de l’élève, grâce à un ensemble de formes et de la couleur. Les élèves ont pu laisser vagabonder leur imagination. Ils ont pu s’inspirer aussi bien d’un souvenir, d’un rêve, d’un objet, etc. Dans cet exercice, le but n'était pas de copier la réalité, ni d'en créer une, mais de créer une expérience visuelle et de ressentir des émotions.

Le concours est proposé aux élèves de 4ième et 5ième primaire ainsi qu’aux élèves de la 1ière à la 5ième secondaire. Sur base d’un règlement et d’un cahier d’inspiration, les enseignants suscitent la réflexion et accompagnent les élèves sur la thématique proposée.

Julie Patte, échevine de l’Enseignement précise : « Nous sommes vraiment très fiers d’impliquer les jeunes Carolos dans le projet du journal de classe qui est un outil pédagogique très important dans leur quotidien. »