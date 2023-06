Un avis de recherche pour Luca Lanza, disparu à Jemeppe-sur-Sambre ce mercredi soir

Ce mercredi 14 juin vers 22h30, Luca Lanza, un homme âgé de 35 ans, a été vu pour la dernière fois au domicile de ses parents situé à Jemeppe-sur-Sambre, route d’Eghezée. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Luca mesure approximativement 1m70 et est de corpulence normale. Il a les yeux bleus et les cheveux grisonnants coupés court et coiffés en brosse.