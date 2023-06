Football (Namur): les séries provinciales définitives pour leséquipes premières sont connues

Comme déjà évoqué dans nos colonnes lors de la sortie des séries provisoires, quelques changements ont été actés chez les hommes, notamment en P2. Wépion repasse bien en série A et Schaltin en B après avoir permuté. Idem pour Lustin, qui évoluera toujours en A et Havelange en B. Gesves reste bien en A et Malonne en B.

Pas de changements en P3 mais un en P4 : Gesves B va en A après avoir inversé avec Pessoux qui file en D.