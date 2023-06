D 1A | Première sortie pour Florian Kohfeldt, le nouvel entraîneur de l’AS Eupen, qui vise les play-offs 2

Né le 5 octobre 1982, le nouvel entraîneur a déjà une belle expérience avec plus de 170 matchs en Bundesliga. Il y a entraîné le Werder Brême, où il a débuté chez les jeunes avant de devenir T1 entre novembre 2017 et mai 2021, et le VfL Wolfsburg d’octobre 2021 à mai 2022.

« Je connais le championnat »

« Après dix ans de carrière en Allemagne, il était certain que je me dirigerais vers l’étranger. La Belgique et Eupen sont une excellente opportunité car je connais le championnat », a expliqué Florian Kohfeldt, particulièrement satisfait de son premier entraînement. « L’équipe est constituée de beaucoup de jeunes très talentueux. Ils prennent plaisir à jouer, ce qui est très important. » Quant à sa philosophie, le nouvel entraîneur a indiqué prôner un football offensif et rapide.