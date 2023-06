Quatre jeunes Liégeois, dont un policier, mènent une expédition punitive à Leval: ils obtiennent la clémence du tribunal

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les faits remontent à mai 2021. Après le vol de sa remorque à Liège, Grégory retrouve l’engin dès le lendemain sur un site de seconde main. Il prend alors contact avec le vendeur, Emmanuel, et se rend au rendez-vous avec 3 amis. « On comptait appeler la police locale », a-t-il expliqué au tribunal. Sur place, l’opération a cependant viré au pugilat: Emmanuel a été frappé et menacé.