«Vis mon village» soutient des initiatives positives dans les communes rurales wallonnes, dont 11 en province de Namur et dans la Botte du Hainaut

Dix autres projets sont soutenus dans la Botte du Hainaut et en province de Namur : « Tu fleuris ta maison, je fleuris ma maison » à Lompret (aide de 5.000 €), « Chardeneux, mon village » (5.000 €), « Haut-Bois se réveille ! » (5.000 €), « Découvrons Denée-Maredsous à travers la marche, le théâtre et les contes » (1.940 €), « La Halte des Marmozets, espace de rencontre et de divertissement à Ciergnon » (5.000 €), « Restauration du lavoir et de l’abreuvoir anciens à Hérisson/Vresse-sur Semois » (5.000 €), « Un Toit sous les étoiles, et une place conviviale à Mesnil-Eglise » (5.000 €), « Ludothèque de jeux géants » à Walcourt (5.000 €), « Le jardin des jaseurs » à Rochefort (5.000 €) et « Un abri sur le jardin potager d’Ekikrok » à Bossière (5.000 €).