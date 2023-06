Levez les yeux à Namur: des fleurs et des téléphériques miniatures ornent les rues du centre-ville

Namur Ville Fleurie. C’est l’opération menée par la cellule d’Attractivité urbaine de la Ville de Namur. À l’aube de l’été, la capitale wallonne s’est parée de fleurs et de téléphériques miniatures pour accueillir les passants dans la rue des Fripiers et la rue de la Halle. Alors qu’elle est instaurée depuis trois ans, cette action estivale met désormais en lumière le nouveau symbole de Namur : le téléphérique.

« La cellule Attractivité urbaine est ravie d’avoir complété le paysage fleuri dans notre cœur historique. Au total, ce sont plus de 300 jardinières qui ont été acquises par les commerçants et habitants afin d’embellir leur devanture et d’agrémenter les promenades des chalands », sourit Stéphanie Scailquin, échevine de l’Attractivité urbaine.