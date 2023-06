3ème édition des Fêtes de la Musique à Neufchâteau le 23, 24 et 25 juin prochain

Pour la troisième année, la musique vivra dans les villages de la commune et dans le centre urbain ! Plus de 20 concerts auront lieu, sur 5 sites différents.

Sans oublier les concerts à Petitvoir et Au Couillon le vendredi 23 juin, à Tournay et Grandvoir le dimanche 25 ! Avec El Tchia Que Vara, Isaac Brass Band, Firefrost, Whatever, Zeil, Quentin Demko, Awel Blues Experience, La Solution, Archet Lélé, Caveman Joe et Max Malone !