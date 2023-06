Samia, 19 ans, devait travailler en job étudiant à Walibi mais a été virée après cinq jours: «Ils trouvaient que je ne souriais pas assez»

A peine cinq jours après avoir débuté son nouveau job étudiant à Wailibi, Samia, une jeune Belge de 19 ans, a été renvoyée. La raison ? Elle n’était pas assez souriante. La jeune femme a exprimé son « dégoût » dans les colonnes de la DH.

« J’avais vraiment hâte de travailler là-bas. On m’a proposé un séjour de deux semaines entre le 22 mai et le 26 juin, avec la possibilité de rester également en juillet et en août », explique Samia. D’après la Bruxelloise, tout s’est très bien passé les premiers jours. « J’ai supervisé le parking, guidé et accueilli les visiteurs, et aussi nettoyé », témoigne l’étudiante.