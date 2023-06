Brecht, 22 ans, faisait partie de l’équipe de sauveteurs qui a aidé la femme enceinte de sept mois à accoucher dans les toilettes à La Panne: «J’ai immédiatement senti qu’il n’y avait plus de battement de cœur»

Brecht Berteloot, 22 ans, fait partie des sauveteurs qui sont venus en aide à la maman. « Un sauveteur sur la plage est venu me voir et m’a dit qu’il se passait quelque chose dans les toilettes. J’ai pris mon sac d’intervention et je me suis précipité aux toilettes. Il y avait une femme assise, le dos contre le mur, avec un nouveau-né dans ses mains et le père à côté. C’était une naissance prématurée », explique Brecht au Nieuwsblad.

S’en est suivi un travail d’équipe très efficace de la part des sauveteurs. « Un collègue s’est assuré que les autres personnes gardaient leurs distances et quittaient les toilettes. En attendant, je me suis occupé de la mère et de son bébé. J’ai immédiatement senti qu’il n’y avait plus de battement de cœur ni de respiration, alors j’ai commencé le massage cardiaque », raconte encore le jeune homme. « Pendant la réanimation, j’ai ressenti de plus en plus de réactions chez le bébé. Heureusement, le médecin urgentiste est arrivé rapidement et a pris en charge le massage cardiaque. Lorsque l’hélicoptère est parti pour l’hôpital, l’enfant avait déjà un rythme cardiaque stable », ajoute Brecht.