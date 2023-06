Retour de la campagne «Mamie Rusée» en Brabant wallon

« On constate actuellement une recrudescence des pseudo-démousseurs, jardiniers, techniciens, agents des eaux et autres démarcheurs suspects. Et, c’est malheureusement chaque année le cas avec le retour des beaux jours. De plus, les modus operandi sont de plus en plus élaborés avec l’utilisation de terminaux de paiement, l’utilisation frauduleuse des coordonnées d’entreprises qui existent réellement ou encore la présence de véhicules ou d’équipement qui semblent à première vue professionnels », déclare Marc Rézette, Procureur du Roi du Parquet du Brabant wallon. « Rappelons que les auteurs de ces faits risquent un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d’une amende de 208 à 24.000 €. »