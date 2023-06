24 Heures du Mans : la nouvelle arme de Toyota roulera à l’hydrogène !

Le 9 juin dernier, au circuit des 24 Heures du Mans, Toyota a présenté en première mondiale son prototype de course « GR H2 Racing Concept ». D’une longueur de 5,1 mètres et large de 2,05 mètres, cette voiture de course du futur présente une face avant qui rappelle la nouvelle Toyota Prius de route.

Peu d’informations techniques ont été révélées à son sujet mais ce prototype embarquera un moteur à hydrogène accompagné d’un système hybride. Ceci signifie que, sans surprise, Toyota devrait être de la partie en 2025 lorsque la catégorie hydrogène sera lancée aux 24 Heures du Mans. Cette catégorie acceptera autant les moteurs à combustion qui fonctionnent à l’hydrogène – cette solution semble être celle de Toyota – que les voitures équipées d’une pile à combustible qui transforme l’hydrogène en électricité.