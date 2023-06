Un pilote sans visage à ce célèbre rallye italien

Depuis 1927, les 1000 Miglia ont écrit l’histoire du sport automobile en révélant de grands champions comme Tazio Nuvolari, Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari ou encore Stirling Moss. Quasiment 100 ans plus tard, en 2023, la star de l’événement ne sera non plus un pilote mais bien… un robot. En effet, une Maserati MC20 Cielo sera pilotée par l’intelligence artificielle, en mode complètement autonome, sur certaines portions du tracé qui, on le rappelle, est ouvert à la circulation. Pour des raisons de sécurité, un copilote sera quand même derrière le volant pour reprendre la main en cas de dysfonctionnement.

Le but de cette expérimentation est de développer la conduite autonome avec, comme objectif, de parcourir l’intégralité des routes du rallye en 2024.