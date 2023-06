R5 électrique : la première Renault à embarquer un chargeur bidirectionnel

Mais dans la pratique, ce ne sera pas si simple… Avec le lancement de la Renault 5, le département « mobilité » de Renault, Mobilize, lance le service Mobilize V2G. Celui-ci permettra aux propriétaires de la R5 de réduire la facture d’électricité globale grâce à l’alimentation de la maison par le véhicule et la revente d’électricité sur le marché de l’énergie. Mobilize V2G sera également disponible sur de futurs véhicules électriques Renault.

Du véhicule vers le réseau électrique

Grâce à la technologie V2G (vehicle-to-grid, du véhicule vers le réseau électrique), la recharge devient bidirectionnelle. Le service Mobilize V2G permet non seulement d’interrompre la recharge lors des pics de consommation mais aussi de réinjecter de l’électricité à la maison notamment lorsqu’elle est chère et dans le réseau lorsque celui-ci est très sollicité. La recharge quant à elle se fait lorsque l’énergie est abondante sur le réseau et donc moins chère.