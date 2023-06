Découverte de l’horreur dans une maison alors que les proches s’inquiétaient: «On les avait vus, elle et son fils, il y a quelques mois, faire leur course…»

Les proches étaient inquiets de ne plus avoir de nouvelles de la maman de 88 ans et de son fils de 63 ans. Alors ce lundi 12 juin, ils sont résolus à alerter les sapeurs-pompiers qui sont intervenus dans leur maison située dans la commune de Bapaume. Une résidence qui restait inexplicablement fermée et donc les volets étaient baissés depuis plusieurs jours.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ces décès mais la piste criminelle serait exclue. « Ces personnes vivaient à Bapaume depuis longtemps. Cette dame avait l’âge de ma maman. On les avait vus, elle et son fils, il y a quelques mois, faire leur course, mais on avait peu de renseignements. C’étaient des personnes discrètes, qui ne se rendaient pas forcément aux manifestations de la commune », précise à la Voix du Nord le maire de la commune.