Du nouveau pour le numéro d’urgence 112: «Nous voulons nous assurer que les citoyens trouvent rapidement et facilement le bon moyen de les aider»

Avec ce site web modernisé, le gouvernement veut s’assurer que tout le monde connaisse le numéro d’urgence 112 et sache comment trouver l’aide adéquate le plus rapidement possible dans différentes situations d’urgence, peut-on lire dans un communiqué de presse du Service public fédéral de l’Intérieur ce jeudi.

Grâce au nouveau site web, tout le monde devrait pouvoir trouver la bonne information à tout moment en quelques clics, explique le SPF. Par exemple, le site n’indique pas seulement quand vous pouvez ou ne pouvez pas appeler le 112 et le 101, mais vous pouvez également trouver les autres numéros d’urgence, tels que le 1722 pour l’aide non urgente à la lutte contre les incendies, et le 1712 pour le signalement de la violence et de l’abus. Le site explique également comment télécharger et utiliser l’application 112 sur votre smartphone.