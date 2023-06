La Fondation Papillon lance un concours de dessin à destination des écoles de Charleroi: à gagner, un séjour à Pairi Daiza pour toute une classe

La Fondation Papillon lance un dernier appel pour son concours de dessin, ouvert à tous les enfants de la région de Charleroi et dont les inscriptions se clôturent ce 20 juin. Le but ? Dessiner le plus beau papillon possible et le partager sur le site https://concours.fondationpapillon.be .

Le concours est ouvert à toutes les écoles de la région, ce qui permet aux enfants de s’impliquer collectivement et de partager leur passion pour le dessin avec leurs camarades de classe. Et ce n’est pas tout ! La classe du gagnant remportera un voyage à Pairi Daiza, le célèbre parc animalier et botanique de Belgique.

La Fondation Papillon, créée en 2011, est une ASBL qui se mobilise pour venir en aide aux enfants défavorisés de la région de Charleroi, des enfants, parfois très jeunes, sont pour la plupart placés par le juge pour différentes raisons.

Denis Fontaine, membre fondateur et actuel président de la Fondation ainsi que les six autres membres fondateurs ont commencé par se renseigner auprès des professionnels dans les différents secteurs sociaux et juridiques sur les conditions d’hébergement d’enfants et adolescents, en majorité placés par le juge.

Un premier bâtiment en 2018

Ces sept pionniers se mettent en tête de construire un bâtiment qui permettrait d’accueillir une petite quarantaine d’enfants dans des conditions optimales. Un terrain est trouvé et des événements sont organisés pour récolter des fonds. Peu à peu la fondation enregistre ses premières rentrées financières. Des dons et des legs sont enregistrés. Et en 2018, Cocon 1 était inauguré !

Mais il restait bien d’autres enfants dans les pires difficultés. Aujourd’hui, la Fondation se lance le défi d’édifier une deuxième infrastructure sur le même terrain, Cocon 2. Pour se faire, elle en appelle aux dons sous toutes ses formes : des dons financiers, des legs mais aussi des dons matériels.

Le gala de fin d’année, en décembre 2022, avait ainsi permis d’apporter 70.000 euros supplémentaires à l’escarcelle de la Fondation : « Il nous faut, en tout, 2,5 millions d’euros. Nous allons bientôt pouvoir demander le permis de bâtir et cela va amener encore plus de concret au projet. Nous savons qu’il est question d’un somme d’argent importante et c’est pour ça que nous continuons de faire des appels aux dons », précisait Denis Fontaine.

D’autres événements

D’autres manifestations sont d’ores et déjà prévues pour cette année 2023 : la deuxième édition de la Guinguette, le 3 juin, à la Ferme de Laneffe. La Journée des enfants, aux Barrages de l’Eau d’Heure, le 5 juillet. Le challenge interentreprises, le 9 septembre. Un concours de belote, également, le 13 octobre, et le gala de fin d’année, déjà programmé le 15 décembre.