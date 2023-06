De nombreux véhicules dégradés à Grâce-Hollogne: la police lance un avis à la population

La police de la zone Grâce-Hollogne-Awans, lance un appel aux victimes de dégradations (griffes) sur véhicules rue Vinâve à Grâce-Hollogne.

En effet, la police explique : « Entre avril et juin 2023, un nombre anormalement élevé de dégradations sur véhicules (griffes sur la carrosserie) a été relevé rue Vinâve à Grâce-Hollogne (Hollogne-aux-Pierres) et aux alentours. Plusieurs victimes se sont fait connaître mais d'autres pas encore. Si vous pensez être une de ces victimes, vous pouvez prendre contact avec nos services et plus particulièrement avec l'inspecteur CLOSQUIN (04/230.29.96 ou si absent en laissant un message via le préposé à l'accueil au 04/225.57.70) ».