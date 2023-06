Les Engagés demandent la suspension de l’échevine de la Ville de Bruxelles Lydia Mutyebele

Dans un discours électoral précédant les élections régionales de 2019, Lydia Mutyebele appelait ses militants à voter PS, ce qui serait plus facile pour « distribuer des subsides ». Depuis, elle est devenue échevine à la Ville de Bruxelles et a l’occasion de valider toute une série de subsides en faveur d’ASBL. Notamment certaines où elle a des proches ou de la famille. « Nous nous étonnons que, pour le PS, les subsides soient vus comme un moyen de renforcer du communautarisme et pas comme un moyen d’améliorer la société », écrivent les Engagés dans un communiqué.

Qui dénoncent une faute dans le chef de l’échevine, qui a voté un point lors du conseil communal qui concernait des subsides adressés à une ASBL présidée par sa sœur.