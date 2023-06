Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler, Plastic Bertrand…: la folie des années 80 au festival Vibrations à Malmedy

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ayant vu le jour en 2007, le Festival Vibrations en sera à sa 14e édition cette année. Elle aura lieu du 10 au 13 août prochain. Un festival gratuit désireux de mettre en avant des artistes locaux et des Cantons de l’Est en plus de proposer d’autres noms alléchants durant quatre jours. Autant dire que la ville de Malmedy sera en feu avec une programmation riche et diversifiée.