Situation insoutenable pour Alain (71 ans) et Gisèle (74 ans), obligés de vivre dans leur Twingo depuis un an: «Ma femme arrive à dormir un peu la nuit, mais moi, je suis toujours sur le qui-vive» (photo)

C’est une situation invivable à laquelle sont confrontés les deux retraités depuis plus d’un an maintenant. Expulsés de leur location en avril 2022 car endettés, Alain et Gisèle n’ont plus que leur voiture pour se loger.

À cause de ses dettes, Alain ne peut plus faire de demande de logement social. « J’ai été expulsé trois fois dont une parce que je ne payais plus mon loyer, parce que le logement était indécent. Ensuite j’ai fait un dossier pour avoir un HLM, seulement, avec mes expulsions à répétition, les bailleurs sociaux bloquent », témoigne le septuagénaire dans les colonnes de France Bleu.