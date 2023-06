Des changements à venir chez Colruyt? «C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici»

Ce mardi, Colruyt Group a informé via un communiqué que le président exécutif Jef Colruyt remettra la direction journalière du groupe à Stefan Goethaert, qui deviendra CEO, à partir du 1er juillet 2023.

« Après 10 ans au sein du groupe, il (Stefan Goethaert) dispose du bagage nécessaire et d’une connaissance approfondie des différentes activités qui lui permettront de continuer à définir et à réaliser la stratégie de Colruyt Group dans un marché de détail en pleine évolution », explique Jef Colruyt, cité dans le communiqué.

Stefan Goethaert a rejoint Colruyt Group en décembre 2012. Depuis avril 2022, il est directeur des opérations (COO) Food Production, Business et Group Services. « Je ne vais pas remplacer Jef, c’est impossible », a précisé l’homme dans les colonnes du magazine Gondola. « Quand on voit comment il a construit l’identité et la culture du groupe… C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici. Je suis donc rassuré pour l’avenir. Nous avons des bases solides. »