Attaqué suite à la vente du Domaine de Viroinval, le Service Public réagit: «Il n’y a rien de fallacieux dans notre calcul. La Ville n’a jamais questionné notre méthode»

La vente du domaine de Viroinval a pris une tournure politique, presque électorale. Pour rappel, la Ville avait décidé de se séparer de celui-ci pour un montant de 4,6 millions. Un montant bien inférieur à sa valeur réelle avait lancé alors Jean-Marie Triffaux. Ce dernier avait obtenu, bien que la vente ait été actée au conseil communal de décembre dernier, une contre-expertise. Le rapport est arrivé en ce début de semaine. L’autre expert estime la vente à 8,6 millions. Il y aurait donc un manque à gagner de 4 millions d’euros. Le comité d’acquisition et l’agent du DNF sont depuis pointés du doigt. Les critiques sont virulentes. Ce jeudi, Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie, a contacté notre rédaction pour défendre le travail de l’agent du DNF et du Comité d’acquisition.

Différence de méthode

« Non, il n’y a rien de fallacieux dans la méthode de calcul. Tout d’abord, il est bon de rappeler le caractère exceptionnel de cette vente. Le comité d’acquisition a établi une estimation du domaine sur base de points de comparaison. Quant à l’agent du DNF, il s’intéresse à la valorisation du bois. Il a estimé le prix du bois sur base du prix du marché, et il est bon de rappeler que l’estimation a été faite il y a un an. Et donc, à une période où le prix du bois était bien inférieur à maintenant. À ce prix, il faut aussi ajouter un facteur de risque. Nous l’avons estimé à 25 %. Rappelons quand même qu’il s’agit d’un marché qui a fortement fluctué lors des dernières années notamment à cause du scolyte. Je n’ai pas l’impression que le second expert applique ce facteur de risque… Or, avant que les bois n’arrivent à leur terme d’exploitabilité, soit dans un délai de 10 à 20 ans, il nous faudra supporter ce risque de dépréciation potentielle durant toute cette période, car tout ne va pas et ne peut pas, au regard du Code Forestier, être coupé du jour au lendemain »