Véronique propose des initiations au naturisme au parc résidentiel du Bois du Roi, à Morville: «Tout se fait progressivement, très naturellement» (photos)

Le naturisme, ce n’est pas seulement un short qu’on enlève, c’est surtout un style de vie où le respect de son corps et de la nature prime. Cette philosophie, Véronique Debliquy la met depuis longtemps en pratique : « Depuis 50 ans », précise l’ex-Bruxelloise. « Quand j’avais 10 ans, j’ouvrais la fenêtre de ma chambre pour me faire dorer au soleil et ne pas avoir de marques de bronzage. »