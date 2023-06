La Marche Gourmande de Falaën fêtera ses 25 ans début septembre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les marches gourmandes ont le vent en poupe, surtout depuis la crise du Covid, ses fermetures d’horeca et son retour à la nature. À Falaën, on n’a pas attendu une crise sanitaire pour s’enfiler un bon casse-croûte, des bottines de marche aux pieds. La Marche Gourmande de Falaën revient ces 8, 9 et 10 septembre pour une 25e édition !