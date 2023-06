Les étudiants photographes en cours du soir de Philippeville-Florennes exposent leur art ce week-end à Action-Sud à Nismes

Chaque année, les cours du soir de photographie donnés à Philippeville et Florennes attirent de nombreux élèves.

Pour terminer leur année en beauté, ces derniers organisent une exposition intitulée « Object’ive », elle se déroulera tout au long de ce week-end. Plusieurs thèmes seront ainsi abordés, des photographies et autres images en couleurs et en noir et blanc seront visibles. « La photographie documentaire conserve un rôle essentiel. Elle permet d’archiver le monde qui nous entoure de manière objective et frontale », souligne l’un des professeurs.