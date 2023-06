Un numéro gratuit pour faciliter les déplacements des citoyens: Courcelles adhère à la centrale de mobilité Mobilesem

Concrètement, la mise en place de ce partenariat permettra de bénéficier de ses services. Il s’agit notamment d’un numéro gratuit pour faciliter les déplacements des citoyens éprouvant des difficultés à se déplacer – le 0800/15.230

Ce numéro permettra à tous les citoyens d’accéder à une information coordonnée sur les offres disponibles en matière de mobilité alternative à la voiture individuelle (transports en commun, transports de personnes à la demande, modes actifs et véhicules partagés) et d’activer et coordonner les services des opérateurs du Transports de Personnes à la Demande des secteurs public, privé et associatif (taxis sociaux, véhicules sanitaires/médicaux non urgents, taxis, chauffeurs bénévoles…). L’objectif est de mieux coordonner tous les moyens de transport disponibles sur le terrain.