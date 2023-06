«Responsable de la navigation des cours d’eau non navigables»: la RTBF se trompe dans un sous-titre, le journaliste s’explique après le buzz

Ce jeudi, la RTBF a tenu à réagir, précisant qu’il s’agissait d’une erreur de la part du journaliste. Son titre exact est en réalité « responsable de la circulation sur les voies non navigables ». Ce qui permet d’inclure les kayaks, les pédalos, les plongeurs, ou encore les pêcheurs, en plus des bateaux.

« Au début de l’interview, je lui demande sa fonction exacte », explique Benjamin Carlier, le journaliste auteur du reportage. « Mais tout s’est fait un peu dans la course. On a commencé le tournage à 14h en partant de Namur, un tournage à Dinant, puis retour à Namur. On a aussi calé sur un graphisme. Bref, dans la précipitation, je n’ai pas été super vigilant dans la retranscription de sa fonction dans le sous-titre et voilà l’erreur » poursuit-il.