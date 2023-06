Un passage «sécurité» aménagé pour les usagers faibles sous le pont SNCB d’Assesse

Cette semaine à Assesse, les équipes du service technique et du PCDR (Plan Communal de Développement Rural) ont travaillé à la mise en œuvre d’un aménagement, sous le tunnel du chemin de fer, qui rendra plus visible les piétons et cyclistes qui traversent ce passage pour rejoindre notamment les quais de la gare et l’infrastructure de football de la commune.

Vu le peu de place qu’il y avait pour installer des infrastructures en dur, la commune a opté pour un marquage au sol et sur le mur, des plots luminaissants au sol et des panneaux de signalisation.