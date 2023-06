Belgique et Luxembourg signent l’accord créant un bataillon de reconnaissance binational: «Il sera formé, équipé et capable d’effectuer un large éventail de missions»

« Il sera formé, équipé et capable d’effectuer un large éventail de missions, dans un cadre national, multilatéral, ou en appui à une organisation internationale ou régionale, telles que l’Otan, l’Union européenne ou l’Organisation des Nations unies. La Défense belge et luxembourgeoise s’engagent à contribuer de manière équitable au besoin en personnel du bataillon binational, fort de plus de 700 personnes », a précisé le service de presse de la Défense dans un communiqué.

La mise en place et l’exploitation conjointe du bataillon s’effectuera en trois phases : d’abord l’initiale, axée sur Marche-en-Famenne pour les Belges et Diekirch pour les Luxembourgeois, avec une intégration initiale à Marche-en-Famenne, puis intermédiaire, marquée par l’implantation graduelle du bataillon binational à Arlon et par la mise en service progressive des installations au Luxembourg. La phase finale, à l’horizon 2030, sera marquée par une intégration maximale, « avec Arlon comme centre de gravité et avec une empreinte importante au Grand-Duché de Luxembourg », poursuit le texte.

L’établissement du bataillon binational sera piloté par un comité directeur co-présidé par des représentants du chef d’état-major de l’armée Luxembourgeoise et du chef de la Défense (Chod) belge.Les décisions relatives à la mise en place et l’exploitation du bataillon binational, notamment celles ayant une incidence financière, sont prises d’un commun accord entre les deux parties, selon la Défense.

La structure et l’organisation du bataillon binational permettra de répondre aux objectifs capacitaires proposés à la Belgique et au Luxembourg dans le cadre du processus de planification de défense de l’Otan et sera cohérente avec les choix posés dans le cadre du partenariat stratégique et de la coopération mise en place entre la Belgique et la France dans le domaine de la mobilité terrestre à l’occasion du renouvellement de leurs composantes motorisées respectives, sous l’appellation de CaMo (Capacité Motorisée).

« Aujourd’hui nous entamons une étape clé en matière de coopération militaire, qui s’appuie sur nos expériences précieuses gagnées au fil des années dans le cadre de l’unité binationale A400M (BNU, basée à l’aéroport militaire de Melsbroek, ndlr). Ce bataillon sera d’une importance capitale en matière de transformation de l’armée luxembourgeoise, parfaitement en réponse aux attentes de l’Otan ou de l’UE », a déclaré M. Bausch, qui est également vice-Premier ministre.

« Cette signature envoie un signal fort envers nos Alliés et démontre notre engagement, notre solidarité ainsi que notre résolution de porter la coopération régionale à une nouvelle dimension », a-t-il ajouté, cité par le communiqué.

Selon Mme Dedonder, la création de ce bataillon de reconnaissance binational avec les forces armées luxembourgeoises « s’inscrit dans la continuité de l’excellente coopération de défense que nos deux pays entretiennent déjà aujourd’hui ».

« La confiance, la coopération et l’interopérabilité sont les clés de partenariats réussis. Notre unité binationale A400M et les étudiants luxembourgeois de l’École royale militaire en sont de parfaits exemples. Nos deux pays étaient à la base de l’Union européenne et travaillent désormais ensemble pour développer davantage l’Europe de la Défense, pour une Europe plus forte et plus sûre au sein de l’Otan », a souligné la ministre.