Coup de jeune pour la fonction publique locale wallonne: «Mon objectif est de permettre à celui qui s’y engage de se sentir bien»

« Les décrets visent à intégrer, dans le Code de la démocratie locale et de décentralisation et dans la loi organique des CPAS, un dispositif de droits et obligations uniforme pour tous les pouvoirs locaux en matière de fonction publique. Ces réponses sont le fruit d’un travail de co-construction avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs », a expliqué, dans un communiqué, le ministre régional des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon.

Les textes décrétaux seront complétés par une circulaire qui viendra accompagner le dispositif sous forme de recommandations, a-t-il ajouté.