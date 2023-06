Tubize, une ville en plein renouveau économique: «Il y a de réels besoins et une vraie demande»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tubize est une ville empreinte d’un lourd passé industriel. Son activité économique remonte au début des années 1700 et à l’ouverture des forges de Clabecq. Racheté en 1997 par Duferco suite à une faillite, le site a définitivement cessé ses activités en 2000. Dans ses belles années, les forges engageaient 6000 personnes. L’impact de la fermeture du site a donc été très conséquent, tant sur le plan économique que social. « Lorsque les forges ont totalement cessé de fonctionner, le taux de chômage à Tubize était de 15 % », confie le bourgmestre Michel Januth (PS). Vingt-trois ans plus tard, ce taux est en dessous de la barre des 11 %. « Il reste du travail, c’est un fait. Mais aujourd’hui, nous sommes sur une courbe décroissante, et plus l’inverse », poursuit le bourgmestre.