La Mercedes Vision One Eleven explore le futur en rendant hommage au passé

Si vous connaissez l’histoire de l’automobile, tant le look que le nom de ce concept vous évoquent certainement quelque chose. La Vision One Eleven est bien sûr une évocation on ne peut plus directe dans la légendaire C111, une série de voitures-laboratoires avec lesquelles Mercedes, dans les années 60-70, a explorer des solutions techniques alors prometteuses, comme le moteur rotatif Wankel, et… le turbodiesel. Plus qu’un simple hommage esthétique, la descendante de la C111 est elle aussi un laboratoire. Mais son champ de recherche est bien sûr la propulsion électrique.

Moteur et batteries du futur ?

Outre les interfaces multimédia et la place de la réalité augmentée qui seront étudiée par un intérieur au look très « 8 bits », la One Eleven mettra surtout à l’épreuve des solutions actuellement inédites dans l’automobile. D’abord, le moteur à flux axial. D’après Mercedes, ceux-ci n’affichent que 30% du poids et 30% du volume que le moteur radial qu’on trouve aujourd’hui sur toutes les voitures électriques, à puissance égale, évidemment. Ce moteur axial sera alimentée par des batteries à cellules cylindriques (elles sont actuellement plates) et à refroidissement liquide. L’avantage de cette solution inspirées de la F1 serait principalement la performance. Mercedes précise au passage que le moteur est développée par une entreprise britannique, et que les recherches sur les batteries sont conduites par la branche sportive Mercedes-AMG. Du 100% européen, donc. Reste à voir si comme la C111, la One-Eleven enchainera les records de vitesse ou autres.