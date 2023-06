«Sophie Cross», saison 2: la série tournée en Belgique revient avec des épisodes encore plus captivants « Sophie Cross », ou l’ex-avocate devenue flic pour retrouver la trace de son fils disparu dans les dunes de la mer du Nord, nous revient dans une saison 2, qui s’annonce captivante. @ SOFIE GHEYSENS / FTV

Par Lenny Verhelle pour Ciné Télé Revue

Plus d'un an et demi après la diffusion de sa première saison, « Sophie Cross » réinvestit nos petits écrans dès le jeudi 15 juin, sur la Une. Pour rappel : joli succès télé, la série met en scène la quête de vérité d'une mère meurtrie par la disparition suspecte de son petit Arthur, 6 ans au moment où elle l'a perdu de vue. Quelques secondes d'inattention, et le garçon s'est volatilisé dans les dunes qui bordent sa maison. S'est-il noyé un peu plus loin, dans la mer ? A-t-il été victime d'un prédateur ? D'un réseau de trafic d'enfants ? Alors que l'enquête piétine, et que défendre les criminels semble désormais au-dessus de ses forces, son avocate de maman démissionne pour rejoindre, trois ans et une formation plus tard, la brigade de son commissaire de papa. L'objectif de Sophie : poursuivre les recherches tandis que l'affaire, faute d'avancées significatives, sera bientôt classée sans suite. Mais cette reconversion professionnelle ne s'annonce pas aussi simple. Avant d'espérer obtenir des réponses, la nouvelle flic au flair imparable va devoir réussir à s'intégrer dans une équipe pas franchement ravie d'accueillir « la femme du patron », quand elle-même doit encore convaincre son époux qu'il reste un espoir de revoir leur fils vivant.

Si elle ne révolutionne pas le genre avec ses intrigues policières somme toute classiques, reléguant peut-être un peu trop le fil rouge émotionnel au second plan, « Sophie Cross » reste une fiction de bonne facture. Essentiellement parce qu’elle est portée par le couple solide que forment à l’écran Alexia Barlier et Thomas Jouannet, interprètes respectifs de Sophie Cross et son mari, Thomas Leclercq. « C’est un bonheur d’avoir des choses aussi belles et aussi fortes à jouer, mais c’est parfois très lourd », nous confiait l’actrice de « Falco », alors toute jeune maman, au début des prises de vues. « C’est trois mois de tournage, et même pendant les scènes un peu plus légères, il fallait que je garde en tête le combat de Sophie et son deuil. Il y a des jours où l’on aimerait jouer quelque chose d’un peu plus léger, avec moins d’enjeux. »

A l'issue de la première saison, de nouveaux indices conduisaient Sophie et Thomas sur une piste on ne peut plus sérieuse pour retrouver Arthur. Dans les trois épisodes encore inédits, ils ont désormais un nom : Céline Chassagne, des griffes de qui ils sont parvenus, avec l'aide des équipes du commissaire Lecomte (Fred Bianconi), à sauver in extremis un autre jeune.

« Cette saison est d’abord un peu angoissante, pour finir, je dirais, sur une note salvatrice », résume Thomas Jouannet, joint par téléphone. « Je ne peux pas trop en dévoiler, si ce n’est qu’il y a en quelque sorte un bouquet final, mais avec quelque chose qui ouvre la possibilité d’une saison 3, si les téléspectateurs en veulent encore. » Une série 100 % tournée chez nous Comme la saison 1, la suite de « Sophie Cross » a été entièrement tournée en Belgique, notamment à Ostende, Bruxelles et Anvers. Des villes qui ne sont toutefois jamais mentionnées à l’écran. « C’est volontaire », nous avoue l’ex-compagnon d’Alexandra Lamy, avec qui il a eu une fille, la comédienne Chloé Jouannet. « Comme c’est une coproduction avec la France, le but, c’était qu’il n’y ait pas d’identification à un lieu en particulier. Même les bagnoles des keufs sont un peu remaquillées pour brouiller les pistes ! » Et d’enchaîner : « Moi, je suis amoureux de cette côte belge ! La lumière est incroyable, il n’y a pas un jour où le ciel est pareil. Il y a quelque chose de très cinégénique en Belgique, je trouve. Avec des côtés très beaux, et d’autres avec des constructions un peu laides… ça fait un contraste. Il y a une atmosphère de polar qui se dégage tout de suite de ces plans. » Aux côtés d’Alexia Barlier et de Thomas Jouannet, notez que Cyril Lecomte (Gabriel Deville), Mariama Gueye (Amina Dequesne) et Oussama Kheddam (Fred Fontaine) rempilent eux aussi pour cette nouvelle salve d’épisodes.