Nyobolt EV : la « Lotus Elise » électrique qui recharge en 6 minutes

La Nyobolt EV est une histoire très « britannico-britannique ». Elle a été conçue par le bureau de design et d’ingénierie de Ian Callum, le designer à qui l’ont doit notamment la déjà classique Jaguar F-Type. Le dessin proprement dit de la Nyobolt, Callum l’a confié à Julian Thomson. Ce dernier a longtemps travaillé avec Callum chez Jaguar, mais il avait surtout signé avant cela une véritable petite légende : la Lotus Elise S1. Ce n’est donc pas un hasard si ce concept présente une évidente ressemblance. Enfin, il lance Nyobolt, entreprise de pointe en matière de batterie, qui n’est pas chinoise mais bien anglaise. Ce concept peut donc se draper dans l’Union-Jack sans la moindre arrière-pensée.

Pour tout dire, Nyobolt n’en dit pas encore énormément sur la voiture, réservant les infos pour les premières sorties d’un vrai prototype roulant en 2024. Pour le moment, on sait que grâce à une coque 100% carbone et à une batterie raisonnable, le poids est de quelque 1.000 kilos. Ce qui est plus qu’une Lotus Elise, mais reste très acceptable pour une sportive, à fortiori électrique. Bien sûr, la batterie très compacte n’assure une autonomie que de 250 km. Mais il se trouve que la spécialité de Nyobolt, c’est la maîtrise de la charge rapide. Or en utilisant les infrastructures actuelles (du genre Tesla Supercharger ou Ionity), la Nyobolt EV récupérerait ses 250 km en 6 minutes. Vivement la suite.