Un tour dans la voiture-tonneaux ou payer l’amende, les habitants du sud de l’Entre-Sambre et Meuse avaient le choix (photos et vidéo)

Ne pas porter sa ceinture de sécurité vous expose à une amende s’élevant à 126,02 € (184,02 € pour un enfant). Outre le coût, c’est aussi s’exposer à une série de conséquences lors d’un accident.

Plusieurs fois par an, les zones de police locales mènent des actions ciblées. C’était le cas ces lundi, mardi et mercredi où en s’associant, les trois zones de Trois Vallées (Couvin-Viroinval), Hermeton et Heure (Philippeville-Doische-Cerfontaine) et FloWal (Florennes-Walcourt), ont balayé plusieurs localités (Walcourt, Florennes, Philippeville, Cerfontaine, Couvin, Olloy-sur-Viroin) pour sensibiliser les contrevenants.