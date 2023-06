Réforme de la TVA: voici comment elle pourrait impacter votre portefeuille

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce week-end, les sept partis du gouvernement évoqueront, on vous en parlait cette semaine, le moyen d’augmenter le salaire des travailleurs belges. L’idée sur la table, à savoir la révision de la quotité exemptée d’impôts envisagée, pourrait ainsi permettre aux travailleurs d’avoir 835 € nets en plus par an.

Une idée séduisante sur le papier, même si des divergences ont déjà émergé au sein du gouvernement, PS et Ecolo préférant des mesures ciblant davantage les bas et moyens salaires qu’une mesure profitant à l’ensemble des employés du pays.

Le Premier ministre Alexander De Croo l’a encore rappelé ce jeudi à la Chambre : « Ce dossier doit franchir des étapes importantes, le conclave doit conduire à des décisions ». Et d’insister : « Les actifs doivent effectivement garder davantage, ils doivent avoir plus que ceux qui font le choix de ne pas travailler ».

Mais il y a un autre point crucial qui sera abordé ce week-end dans cette réforme fiscale : la révision des taux de TVA. Dans le texte du ministre des Finances, on en finit avec les deux taux réduits de 6 et 12 % actuels, qui passeraient à un taux unique de 9 %.