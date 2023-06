Le Torres débarque en Belgique, et inaugure le nouveau nom de SsangYong

Ne l’appelez pas SsangYong, le Torres porte la marque du groupe qui a racheté la marque coréenne suite à sa tumultueuse histoire financière : KG Mobility. Ce sera bien plus simple à écrire, mais si vous voulez notre avis, ce nom tombe un peu à plat pour désigner une marque automobile. Mais bref, là n’est pas l’essentiel. Le plus important est que dès le 15 juillet, il sera possible de commander ce SUV au design plein de caractère, et qui conserve l’excellent rapport qualité/prix qui caractérisait SsangYong.

Pas électrique

Si le concept du Torres avait été présenté en version électrique, ce n’est pas cette version qui essuiera les plâtres de la commercialisation belge. L’importateur n’a retenu dans un premier temps que la motorisation 1.5 essence turbo, forte de 163 ch. Il pourra être associé à une boîte manuelle ou automatique (6 rapports dans les deux cas), et à une transmission 2 ou 4 roues motrices. Quant à la version électrique, elle arrivera plus tard. Les prix ne seront connus qu’à l’ouverture des carnets de commande, et les premières livraisons sont attendues pour septembre.