Investir dans l'intelligence artificielle via un ETF

L'IA figure sur la liste des priorités d'un grand nombre d'entreprises de tous les secteurs possibles et beaucoup espèrent en tirer de solides gains de productivité au fil du temps. Dans le même temps, de plus en plus d'investisseurs se tournent vers l'IA et, malgré le battage médiatique actuel, il n'est pas trop tard pour un investisseur à long terme. Toutefois, il n'est pas facile de choisir les gagnants de l'engouement pour l'IA : un ETF peut apporter un peu de réconfort. Une croissance indéniable Le fait que de plus en plus d'entreprises travaillent sur l'IA d'une manière ou d'une autre est facile à démontrer. Les derniers chiffres trimestriels des 15 plus grandes entreprises technologiques américaines ont compté le nombre de fois où l'IA a été mentionnée, et au premier trimestre, c'était presque trois fois plus qu'au quatrième trimestre de 2022. Voir le graphique ci-dessous) :

Le nombre d'applications augmente également de manière exponentielle. Avant 2022, l'IA était principalement axée sur le B2B et n'était pas vraiment visible, mais aujourd'hui, grâce à ChatGPT, l'IA a percé partout, y compris dans notre vie quotidienne. ChatGPT est passé de 0 à 100 millions d'utilisateurs en quelques semaines. Jamais auparavant l'adoption d'une technologie n'avait été aussi rapide. Certains parlent même aujourd'hui de la démocratisation de l'IA, que l'on appelle aussi parfois le moment iPhone de l'IA. L'iPhone a apporté l'internet au creux de la main et ChatGPT fait maintenant de même avec l'intelligence artificielle.

Nous ne pouvons plus ignorer le fait que l'IA s'insinue dans presque toutes les entreprises et tous les modèles d'affaires. L'intelligence artificielle va donc révolutionner tous les secteurs et toutes les régions et changer notre façon de travailler. Cependant, la vitesse à laquelle l'IA aura un impact diffère selon les secteurs. Les précurseurs sont aujourd'hui le secteur des transports et de la logistique, la biotechnologie et la biopharmacie, l'internet et les médias, mais d'autres secteurs rattrapent rapidement leur retard.

Investir Malgré la percée de l'IA sur le marché boursier au cours des derniers mois, il y a certainement encore du potentiel. Les investisseurs ne doivent pas perdre de vue que la hausse actuelle des cours est intervenue après l'année catastrophique 2022, au cours de laquelle le marché des technologies, et notamment le segment de l'IA, a perdu quelque 30 % de sa valeur. En outre, nous n'en sommes qu'aux premiers stades de la percée et le pouvoir perturbateur de l'IA vient à peine d'être libéré. Certains affirment même que "la création de l'internet a été le hors-d'œuvre, mais que l'intelligence artificielle sera le plat de résistance". Il semble donc logique que tout portefeuille bien diversifié contienne une particule d'IA. Le pourcentage du portefeuille total qui peut être mis de côté à cet effet dépend du profil de risque et de l'appétit de l'investisseur en question. Toutefois, il n'est pas facile de trouver l'action d'IA par excellence ou même de constituer soi-même un panier d'actions d'IA. Il s'agit d'une technologie spécialisée pour laquelle il est difficile d'estimer l'impact de chaque entreprise sur l'IA. Le meilleur choix est donc de capitaliser sur le thème via un ETF. En effet, on achète alors un portefeuille complet composé de dizaines de valeurs liées à l'IA, réparties dans tous les secteurs et avec la diversification nécessaire. Quels ETF ? Malgré la popularité croissante de l'IA en général, il n'y a pas beaucoup d'ETF qui s'y greffent aujourd'hui. Nous pensons que cela va bientôt changer compte tenu de sa popularité actuelle. Trade Republic propose trois trackers sur l'IA, chacun capitalisant à la fois sur l'IA et la robotique. La robotique est étroitement liée à l'intelligence artificielle car, grâce à l'IA, les robots sont devenus plus intelligents et peuvent donc effectuer beaucoup plus de tâches de manière plus efficace.