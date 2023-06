Cafés Rombouts célèbre les 10 ans de règne du Roi Philippe et de la Reine Mathilde avec une collection temporaire: l’Édition royale Cachet d’Or, au profit d'une œuvre de bienfaisance

Le 21 juillet 2023, le Roi Philippe et la Reine Mathilde fêteront leurs dix ans de règne sur le trône de Belgique. En guise d'hommage, le café moulu Cachet d’Or - le café le plus vendu de Rombouts - est temporairement présenté dans des boîtes métalliques (100 % recyclables) ornées d’une photo de Sa Majesté le Roi ou de Sa Majesté la Reine. Cette boîte de collection peut facilement être réutilisée ou servir de décoration.

À cette occasion, Rombouts présente le café moulu Cachet d’Or dans des boîtes exclusives à l'effigie du Roi ou de la Reine. Le meilleur café belge est disponible dans les supermarchés et dans la boutique en ligne de Rombouts.

Xavier Rombouts, CEO de Rombouts, déclare : « Notre entreprise familiale belge est proche de la famille royale depuis quatre générations. Nous sommes fiers de remplir notre rôle de fournisseur breveté de la Cour de Belgique et heureux de lui rendre hommage avec cette pièce de collection à l'occasion du dixième anniversaire du règne. »

Au profit des Œuvres de la Reine

La collection royale est disponible jusqu'à épuisement des stocks. Le café moulu Cachet d’Or en boîte métallique (500 g) est en vente au prix de 8,19 euros dans les supermarchés et dans la boutique en ligne de Rombouts. Lors de l'achat, 20 centimes d'euro sont reversés aux Œuvres de la Reine, une asbl qui vient en aide à aux plus démunis et aux personnes en situation d'urgence.