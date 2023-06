Le président russe Vladimir Poutine et son homologue algérien s’entendent pour renforcer leur «partenariat stratégique»

Lors d’une cérémonie au Kremlin retransmise à la télévision russe, les deux dirigeants ont signé une série d’accords et une déclaration d’intention conjointe sur l’« approfondissement du partenariat stratégique » entre Moscou et Alger. Selon ce document publié sur le site du Kremlin, la Russie et l’Algérie entendent notamment renforcer leur coopération sur le plan militaire et de l’énergie.

Moscou et Alger s’engagent par exemple à « élargir les partenariats sur le transfert de technologies » et à mener des « manoeuvres et exercices conjoints », selon le texte.

Sur l’énergie, les deux puissances gazières promettent notamment l’« intensification de la coopération dans le domaine de l’exploration et de la production d’hydrocarbures, et du raffinage du pétrole et du gaz ».

« L’Algérie est un partenaire important pour nous dans le monde arabe et en Afrique », a déclaré M. Poutine lors d’une déclaration à la presse, faisant état de discussions « très productives » avec son homologue algérien. De son côté, M. Tebboune a déclaré que son entretien avec M. Poutine avait été « franc et amical, ce qui témoigne du haut niveau dans les relations » russo-algériennes, selon la traduction officielle de ses propos en russe. Il a ajouté avoir discuté avec M. Poutine de plusieurs questions internationales, notamment de la situation dans le territoire disputé du Sahara occidental, de la Libye et du conflit israélo-palestinien. Alger et Moscou entretiennent des relations privilégiées depuis que l’Union soviétique a appuyé les indépendantistes algériens lors de la guerre contre l’ancienne puissance coloniale française (1954-1962). Aujourd’hui, les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie avoisinent les trois milliards de dollars et Moscou est un important fournisseur d’armement du plus grand pays d’Afrique par sa superficie. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie, désormais isolée en Occident, s’efforce de renforcer ses relations en Asie, en Amérique latine et en Afrique. La Russie cherche à s’imposer comme le partenaire privilégié de plusieurs États en Afrique, parfois au détriment de la France, pays qu’elle renvoie régulièrement à son statut d’ex-puissance coloniale. « Cette année est spéciale pour les relations entre la Russie et les pays africains », a d’ailleurs dit jeudi M. Poutine, qui accueillera plusieurs dirigeants d’Afrique en juillet lors d’un sommet à Saint-Pétersbourg (nord-ouest). M. Tebboune devait également effectuer une visite d’État en France en juin mais selon des informations de presse, ce déplacement, initialement prévu en mai, risque d’être de nouveau reporté.