L’un des meilleurs orchestres de Belgique en spectacle uniquement pour les petits Spadois

Ils figurent parmi les meilleurs musiciens de Belgique et vont jouer un spectacle à Spa rien que pour les enfants des écoles communales. Il s’agit de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie (ORCW). En collaboration avec les établissements scolaires, l’ORCW proposera une composition originale adaptée aux enfants, offrant ainsi un spectacle musical extraordinaire.

L’ORCW, avec plus de 130 concerts par an, est un orchestre renommé. Il accompagne les demi-finales du Concours Reine Élisabeth depuis plus de 20 ans et est l’un des meilleurs orchestres de chambre au monde.