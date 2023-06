La sortie scolaire fait polémique: les parents d’élèves, furieux, apprennent que leurs enfants âgés de 10 et 11 ans devaient découper du sanglier pour ensuite le cuire et le manger

Mais après avoir pris connaissance de l’activité, les parents d’élèves ont protesté et l’école a fait marche arrière et a annulé la sortie scolaire.

La sortie scolaire d’une école espagnole a beaucoup fait parler ces derniers jours. La raison ? Les élèves, âgés de dix et onze ans, auraient dû dépecer un chevreuil et un sanglier pour ensuite les manger, lors d’un atelier culinaire animé par la Fédération de chasse.

Les enfants auraient dû découper le sanglier et le chevreuil pour ensuite les cuire et les manger. Cela n’a pas vraiment plu aux parents, et on peut le comprendre. Le but de l’activité était de faire la promotion de la viande de gibier auprès des enfants.