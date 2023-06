«Koh-Lanta, le feu sacré»: cette mauvaise nouvelle que les candidats de la saison n’ont apprise qu’à la fin de l’aventure

Ce mardi 13 juin, TF1 diffusait la grande finale de « Koh-Lanta, le feu sacré », avec la victoire de Frédéric, face à Tania. L’aventurier a récolté sept des neuf votes du jury final, lui permettant de décrocher les 100.000 euros promis au grand gagnant.

Frédéric est revenu sur son parcours auprès de plusieurs médias. Il est notamment passé par le micro de Sud Radio, revenant sur ces 40 jours sans aucune actualité : « On se posait plein de questions. On est vraiment coupé du monde, c’est très particulier, c’est bizarre comme sensation. Au début, on pense à nos proches, après c’est vrai qu’on se pose beaucoup de questions par rapport à ce qu’il se passe au niveau de l’actualité », a-t-il confié.