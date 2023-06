Tour de Belgique: Fabio Jakobsen fait coup double dans la 2e étape, Jasper Philipsen chute dans le final (vidéo)

Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) s’est imposé à Knokke-Heist à l’arrivée de la 2e étape du Baloise Belgium Tour, le Tour de Belgique (2.Pro), jeudi. Le champion d’Europe a devancé son compatriote Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et Jasper De Buyst (Lotto Dstny). Jakobsen dépossède Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), qui a chuté à 4 kilomètres de l’arrivée, du maillot de leader.

Les 175,7 km qui emmenaient le peloton de Merelbeke à la ville côtière ne présentaient aucune difficulté particulière. Six coureurs, Aaron Van Poucke (Flanders-Baloise), les Néerlandais Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels), Stijn Daemen (BEAT) et Etienne van Empel (Corratec Sella Italia), le Néo-Zélandais James Fouché (Bolton Equities Black Spoke) et l’Espagnol Javier Serrano (EOLO-Kometa), composaient l’échappée du jour. Le peloton les reprenait à 34 km de l’arrivée, alors que le kilomètre en or approchait. Mathieu Van der Poel y engrangeait 2 secondes de bonification et revenait à la hauteur de son équipier Jasper Philipsen au classement général virtuel.