Lac de Genval: BLV, the new place to be ! (photos)

BLV : trois lettres pour désigner ce nouveau lieu, tendance, qui a ouvert ses portes en juillet 2022. Pour fêter son premier anniversaire, cet établissement passe à la vitesse supérieure. Et entend bien profiter de l’inauguration de sa nouvelle terrasse – qui offre une vue incroyable sur le lac de Genval, encore plus lors du coucher de soleil – pour passer un nouveau cap. D’autant que le concept qui se cache derrière BLV est plutôt sympathique. Surtout pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’un moment agréable, entre amis ou en couple. « Nous avons créé un lieu, à la fois pour les gourmands, grâce à notre carte bien fournie et variée, et à la fois pour les ambianceurs », explique Alessandro, l’un des trois créateurs (mais aussi amis) du BLV. « C’est une sorte de destination unique en son genre, de « tout en un », qui rassemble DJ, restaurateurs, mixologues et autres bartenders confirmés ».

Tout cela servi dans une ambiance tamisée ou festive et dans un cadre à la déco originale et personnalisée. Au programme : banquettes de velours, tables ovales conviviales, musique d’ambiance lounge ou punchy et lumières adaptées à l’heure et à l’humeur des clients.