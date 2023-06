Visite du maire de Téhéran à Bruxelles : les Jeunes MR demandent la démission de Smet et un pas de côté pour Close

«UCLG et Metropolis étant des organismes mondiaux inspirés par les Nations unies, nous avons en tant que hôte délibérément choisi d’appuyer les invitations formelles adressées aux membres de ces deux réseaux», a indiqué le secrétaire d’Etat au quotidien.

Selon la Libre Belgique, il s’agit de la vice-maire de la ville russe de Kazan, Eugénia Lodvigova, et du Secrétaire général de UCLG Eurasia.

«Suite à cette polémique, nous apprenons à présent qu’en plus du maire de Téhéran, deux personnalités russes étaient également invitées par Pascal Smet. Et cela alors que ce dernier a sciemment menti en affirmant lundi que les Russes étaient exclus du sommet à Bruxelles», ont souligné les Jeunes MR de la Ville, dans un communiqué.

L’appel des jeunes libéraux se fonde sur les informations faisant état de la présence, parmi d’autres bourgmestres, d’Alireza Zakani, maire ultra-conservateur de Téhéran au Brussels Urban Summit 2023 et de son accueil, à l’hôtel de Ville de Bruxelles.

Les Jeunes MR de la Ville de Bruxelles ont lancé jeudi un appel à la démission du secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme et au Commerce extérieur, Pascal Smet (Vooruit) et invité le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) à faire un pas de côté pour avoir jugé normal d’inviter le maire de Téhéran à une conférence de bourgmestres, ainsi que deux ressortissants russes.

Lahbib confirme l’octroi de visas à territorialité limitée

La ministre des Affaires étrangères. - Belga

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) a confirmé jeudi en séance plénière de la Chambre l’octroi de visas «à territorialité limitée» à une délégation iranienne de 14 personnes, dont le maire de Téhéran, pour participer au Brussels Urban Summit 2023, organisé dans la capitale.

Ces visas ont été octroyés «pour l’événement et uniquement pour l’événement», a précisé la ministre. Et ceux-ci l’ont été après plusieurs vérifications de sécurité : les personnes qui ont obtenu les visas n’étaient pas frappées d’interdiction de voyage et l’Ocam (Organe de coordination pour l’analyse de la menace) a jugé la menace «très faible».

Lors d’un débat animé, la cheffe de la diplomatie belge a vivement pointé l’insistance du secrétaire d’État en charge de Relations internationales Pascal Smet (Vooruit), pour inviter ces personnes malgré l’avis négatif formulé par les Affaires étrangères belges. Elle a mentionné différents courriers en ce sens, dont un envoyé à l’ambassadeur belge en Iran demandant de «ne pas bloquer les invitations». «M. Smet mène sa politique internationale avec et sans nous», a-t-elle fustigé, ajoutant que certains invités au sommet, deux Russes, avaient obtenu des visas de la part d’autres États membres de l’espace Schengen.

La N-VA (opposition), mais aussi Samuel Cogolati (Ecolo-Groen), ont demandé la convocation de la commission des Relations extérieures dans les plus brefs délais. «Je ne comprends pas pourquoi, dans de telles conditions, vous n’avez pas résisté aux pressions du secrétaire d’État», a répliqué le député l’écologiste.

Darya Safai (N-VA) a estimé que la ministre devait présenter sa démission.