Conner Rousseau, président de Vooruit, fait son coming out: «J’ai l’impression d’être traqué parce que beaucoup de gens spéculent à ce sujet» (vidéo)

L’orientation du président a longtemps fait l’objet de spéculations, et c’est lui-même qui a décidé de s’expliquer dans une interview avec Eric Goens sur ses réseaux sociaux.

« J’ai du mal à accepter mon orientation », déclare Conner Rousseau, président de Vooruit. « C’est déjà mieux qu’il y a quelques années, mais j’ai encore énormément de mal avec ça. Je ne sais pas encore vraiment qui je suis. Je n’aime pas non plus que l’on mette un terme sur tout cela ou que l’on range dans des cases. »

Le fait que l’interview soit publiée maintenant suggère que le parti n’a pas voulu la présenter pendant la campagne et donnerait l’impression de vouloir l’utiliser avant les élections. « Les gens vont se demander pourquoi il sort tout à coup cette interview maintenant », dit Rousseau lui-même à ce sujet. « Je suis déjà claustrophobe et j’ai l’impression d’être dans une petite pièce où les murs se rapprochent chaque jour un peu plus de moi. »