Une dame de 76 ans était morte depuis plusieurs jours à Grivegnée: le décès est qualifié de suspect et la mort de violente

Lorsqu’ils ont ouvert la porte, les secours ont découvert le corps sans vie d’une dame de 76 ans. Les premiers éléments semblent indiquer que le décès remontait déjà à plusieurs jours et qu’il s’agissait d’une mort qualifiée de « violente ».

Le corps de la septuagénaire a été emmené à l’institut médico-légal Dos Fanchon à Liège où une autopsie devait être pratiquée. Les résultats devraient permettre de confirmer la cause et la date approximative du décès mais également de mettre, ou non, en lumière l’intervention d’une tierce personne sur les lieux. Ce qui, au stade actuel, n’est absolument pas confirmé.