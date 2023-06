Dans son magasin de sport Jérôme, de Pepinster, fait des remises étonnantes pour fêter la victoire de Djokovic à Roland-Garros

Dimanche dernier, Novak Djokovic est entré dans l’histoire du sport et du tennis. Après son titre à Roland-Garros où il a battu le Norvégien Casper Ruud, le Serbe trône désormais seul en tête au nombre de titres gagnés en tournoi du Grand Chelem (NDLR : les tournois les plus importants et les plus prestigieux du tennis).

Lire aussi Après son sacre historique à Roland-Garros, Novak Djokovic évoque son avenir

Ce 23e titre en Major a donné des idées à certains et notamment le patron de Cordage Express, Jérôme Coune de Pepinster. Pour célébrer ses 23 titres de Grand Chelem, il a décidé de faire des remises importantes à sa clientèle sur les raquettes Head et les chaussures Asics, des marques qui sponsorisent Novak Djokovic. 23 % seront faits sur toutes les raquettes Head et 30 % sur toutes les chaussures Asics tennis et padel. Une offre valable jusqu’au 30 juin. « On voulait marquer le coup car ce n’est pas tous les jours qu’on a un sportif qui réalise une telle performance », souligne Jérôme Coune dont le magasin se situe désormais à Hermalle.